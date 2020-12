Højhus eller "højt hus": Afslag på syv etager ved havn

STRANDBY:Politikerne i Frederikshavn vil ikke acceptere byggeri i syv etager i Strandby. Derfor afviste kommunens plan- og miljøudvalg på sit møde tirsdag Boligforeningen Vesterports og arkitektfirmaet Arkinords forslag til ny randbebyggelse ved Strandby Havn.

Det bliver dermed for anden gang en ommer for Vesterport, der for et år siden fik afslag på et højhus i 12 etager som et markant element i en samlet havnebebyggelse med rækkehuse og etageboliger.

- Afgørelsen kommer bag på mig, siger Vesterports direktør Steen Mølller Andersen.

- Og det er ærgerligt, når nu vi har bred opbakning fra forenings- og erhvervslivet i Strandby. Men politikerne må jo hellere vil have et antal nedslidte og halvtomme erhvervsbygninger ved havnen end et moderne boligbyggeri, som kan tiltrække nye borgere til Strandby og til kommunen.

Det oprindelige forslag om højhus i 12 etager mødte kraftig modstand fra strandbynitter og førte til en kommunal besked til Vesterport om, at et ændret projekt skulle være uden højhus og i harmoni med naboen, boligforeningsafdelingen Havnefronten.

Plan- og miljøudvalgets formand Peter Sørensen (V) erkender, at der ikke er nogen klar skillelinje mellem et højhus og et ”højt hus”.

- Men man skal nok ikke regne med at komme igennem med noget, der er meget højere end fire etager svarende til tårnbygningen i Havnefronten.

Det var et enigt udvalg, som besluttede at vende tommelen ned for syv etager.

Steen Møller Andersen siger, at afslaget nu skal drøftes på et bestyrelsesmøde.

- Beslutningen indebærer færre boliger med havudsigt. Så får vi vanskeligere ved at levere det, som kommunen efterspørger, nemlig billige, tidsvarende boliger.

Lejen kan nemlig sættes højere i boliger med udsigt, så de kan være med til at reducere lejen i de boliger, som ligger bag ved, uden udsigt.

Lavere byggehøjde betyder også mindre fællesareal.

- Vi kan ikke bare bygge færre boliger. Det er grunden for dyr til, siger boligforeningsdirektøren.