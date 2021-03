Fugleinfluenza konstateret ved nordjysk strand

Fødevarestyrelsen indsamlede i alt 5 døde fugle tirsdag 2. marts. Nu er der kommet svar på to af de prøver, der er blevet taget. 2 af de døde fugle er testet positiv for den højpatogene fugleinfluenza, og de sidste tre er ikke testet færdige endnu.

Derfor er det nu bekræftet, at den højpatogene fugleinfluenza er at finde på Voerså Strand. Udover Voerså Strand er der også fundet tilfælde af den højpatogene fugleinfluenza i blandt andet Asaa, Serritslev og Geraa.

Der er også blevet indsamlet fugle i Frederikshavn, hvor testen ligeledes ikke er afsluttet.

Undgå kontakt

Nu, hvor der er fundet tilfælde af den højpatogene fugleinfluenza i dele af Nordjylland, er Fødevarestyrelsens råd det samme som før.

Det er de samme forholdsregler som før for både fjerkræsejere og almindelige borgere, siger Flemming Kure Marker, der er veterinærchef for VeterinærNord, Fødevarestyrelsen.

Hvis man ser en død fugl, skal man ikke røre ved den. Har man været i kontakt med fuglen, skal man vaske sine hænder og spritte af. Ejer man fjerkræ, skal de holdes inddøre eller overdækket, og man skal undgå at tage smitten med hjem via for eksempel et par gummistøvler.

Der er ikke ændret noget. Man må stadig gerne gå på stranden og opføre sig som før, dog rådes alle til at undgå alt kontakt med de døde fugle.

Fremtidsplanen

Selvom det nu er blevet bekræftet, at den højpatogene fugleinfluenza er blevet fundet, så vil der ikke blive indført nogle begrænsninger. Fødevarestyrelsen fortsætter dog med at indsamle fugle for at få en indikation på, hvornår fugleinfluenzaen begynder at aftage.