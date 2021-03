Højreekstrem bevægelse bag hærværk mod EL i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Det var et ubehageligt syn der mødte Jonas Sivesgaard, da han mandag stod udenfor Enhedslistens lokaler på T.H. Bergsgade i Frederikshavn.

Vinduer og døre var klitret til med minestrimmel og klistermærker fra den højreesktremistiske bevægelse Nordfront.

- Det er meget ubehageligt - især fordi, det tydeligvis er et politisk motiveret hærværk. At det er på grund af ens politiske holdninger, og at afsenderen er Nordfront, siger Jonas Sivesgaard, der er medlem af Enhedslisten Frederikshavn-Læsø.

Han opfatter dog ikke hærværket som en trussel.

- Det er mere chikane, men det ville være bedre, hvis de ville stå frem og i stedet diskuttere forskellige synspunkter, siger han.

Privatfoto Enhedslisten

Politi: Alvorlig sag

Hærværket er blevet meldt til politiet, og her ser man med stor alvor på sagen.

- Vi mener det er skærpende, fordi det er rettet mod et politisk parti, og derfor behandler vi det også som hærværk, siger vicepolitiinspektør John Henriksen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Han fortæller, at der i maj 2019 var et lignede hærværk mod Enhedslistens lokaler i Frederikshavn.

- Dengang var det samme afsender og samme metode. Her lykkedes det ikke at opklare sagen, fortæller John Henriksen.

Der er heller ikke nogen konkrete mistænkte i den nye hærværkssag.

- Og udfordringen er at finde ud af, hvem fra Nordfront, der har sat klistermærkerne op, siger vicepolitiinspektøren.