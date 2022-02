Højt byggeri i gammel bydel: Naboer er oprørte

SÆBY:Der skal ryddes op og bygges nyt i et nedslidt hjørne af Sæbys bymidte. Men de nærmeste naboer er ikke begejstrede for byggeplanerne ved Krystaltorvet/Søndergade i Sæby, hvor Ole Rørbæks elektronik- og hvidevareforretning tidligere lå.

De synes, byggeriet med sine 3 1/2 etager bliver for højt.

De frygter, at det vil give dem gener i form af skyggekast og indkig.

Bebyggelsen på den modsatte side af Søndergade er fortrinsvis ældre huse i et og halvandet plan.

Ejerne af dem betegner, i indsigelser mod en ny lokalplan, nybyggeriet som en skænding af bydelen og efterlyser politikere, der vil værne om bymiljø og kulturhistorie.

Høriingsmaterialet har været udsendt til 224 "naber" og der er kommet en halv snes indsigelser.

Også Nordjyllands Kystmuseum har gjort indsigelse. Ikke mod lokalplanen, men mod nedrivning af det bevaringsværdige hus Søndergade 22, som ligger, hvor en del af den nye etageejendom skal opføres.

Den ligeledes nedrivningsdømte butiksejendom ud mod Krystaltorvet ligger i et byområde, hvor der er krav om butik i stueplan. Men med den ny lokalplan bliver der mulighed for at bygge udelukkende til beboelse.

- Handelsstandsforeningen har ikke haft indvendinger, og mange butikker i bymidten står tomme, siger formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn, Peter Nielsen (S).

Han vurderer, at et nyt, højere byggeri vil spille naturligt sammen med den høje, røde boligejendom på nordsiden af Krystaltorvet.

- Samtidig er det i tråd med kommuneplanens mål om fortætning af bymidten.

Det er ejendomsselskabet Krystalgade 8 Aps. med tre Viborgadvokater i direktionen, som står bag byggeplanerne og den ny lokalplan.Den blev mandag godkendt af plan- og miljøudvalget.