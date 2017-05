Højtuddannede i høj kurs

FREDERIKSHAVN: Flere højtuddannede er godt for vores samfundsøkonomiske vækst.

Det mener erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen. Han glæder sig over kommunens bosætningsstrategi og ansættelse af en tiltrækningskoordinator og opfordrer virksomhederne til selv at gå ind i arbejdet for bosætning hos deres ansatte.

I 2016 havde 2,6 procent af befolkningen i Frederikshavn kommune en lang videregående uddannelse. Et tal som har flyttet sig 0,5 procentpoint på ti år, viser tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling skal gerne gå hurtigere, og vi skal have hævet andelen af borgere med en lang, videregående uddannelse i Frederikshavn kommune, mener Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

- Det har stor betydning for vores samfundsøkonomiske vækst, at vi har en tilflytning af højtuddannede borgere. De er en vigtig medarbejderressource i vores virksomheder, som i stigende grad får brug for flere højtuddannede, de bidrager til skattegrundlaget og er en væsentligt købekraft i vores lokale handelsliv, siger han.

Ny kampagne

Han bakker op om udmeldingen fra borgmester Birgit. S Hansen og formand for Frederikshavn Erhvervsråd Karl Erik Slynge om, at kommune og erhverv skal stå sammen om at have fokus på bosætning af også højtuddannet arbejdskraft. Målgruppen kan både være lokale unge, som har studeret ude eller de højtuddannede ansatte i virksomhederne, der pendler til jobbet.

- Frederikshavn Kommune ruller i juni måned ud med en ny bosætningsstrategi, som skal bidrage til at tiltrække også højtuddannet arbejdskraft blandt andet med ansættelsen af en tiltrækningskoordinator. Det er et super godt initiativ, som virksomhederne kan bakke op om ved at tale med deres højtuddannede ansatte, som pendler, om bosætning lokalt og markedsføre deres mange spændende jobmuligheder, siger Niels Bay Christensen.

Tættere på arbejdskraften

Når en virksomhed har mange højtuddannede medarbejdere, som pendler ind til deres job, er der en risiko for, at virksomhederne overvejer at flytte tættere på arbejdskraften. For eksempel til Aalborg, hvor der er en højere koncentration af højtuddannet arbejdskraft.

- Vores virksomheder bliver mere globale og komplekse og har brug for flere akademikere, så der er virkelig nogle spændende jobs for de højtuddannede, som ønsker at bo og leve i vores område, der har en masse at byde på for et aktivt familieliv uden for jobbet. De muligheder skal kommune og erhverv stå sammen om at formidle, siger Niels Bay Christensen.

Hjælp til akademikere

Erhvervshus Nord har indledt et samarbejde med Akademikernes A-kasse, der har cirka 210.000 medlemmer og en database med cirka 7.500 kandidater, som står klar til et nyt job. Akademikernes A-kasse tilbyder at matche kvalificerede akademikere med virksomheder og hjælpe dem i deres rekrutteringsproces.

- Det kan være afgørende for en ny medarbejder, at de rette karrieremuligheder er til stede og det påvirker naturligvis også motivationen for at flytte efter jobbet. Vi har direkte kontakt med vores kandidater og indblik i deres karriereønsker, så derfor kan vi hjælpe virksomheden med at finde den nye medarbejder, samtidig med at vi hjælper kandidaterne videre i karrieren. Det er en ren win-win-situation, og derfor koster det ikke noget at benytte vores rekrutteringsservice, siger Jakob Lützen, Key Account Manager i Akademikernes A-kasse i Nordjylland.