Hood på Knivholt

FREDERIKSHAVN: Den sagnomspundne helt fra de engelske skove i Sherwood, Robin Hood, vender tilbage til Knivholt Hovedgård, som i tre dage fra fredag den 19. maj kl. 10.00 til søndag den 21. maj kl. 16.00 igen danner rammen om tre helt fantastiske dage med Hood og alle hans venner og fjender.

Lørdag den 20. maj er der åbent for alle fra kl. 10.00 til 17.00, og søndag er det fra kl. 10.00 til 16.00.

Det er Virksomhedscenter Knivholt og foreningen ROMITEA, der igen inviterer alle til de spændende Robin Hood dage på Knivholt Hovedgård.

Og det er altså ikke et arrangement, som arrangørerne kommer sovende til, for alle mand i Virksomhedscenter Knivholt har sammen med deres leder, John Jørgensen, gennem et helt år brugt en del af deres arbejdstid på at gøre klar til dette års udgave af Robin Hood.

Væld af oplevelser

Et væld af oplevelser venter de mange børn og deres familie, for der er fra Virksomhedscenteret og ROMITEA lagt vægt på en spændende dag, hvor fokus vil være på leg, læring og underholdning på et højt niveau, med både professionelle og dygtige amatører.

John Jørgensen fortæller, at børnene og andre blandt andet kan opleve, at Robin Hood og Lady Mariann elsker hinanden, men mon de bliver gift?

- Der er virkelig lagt op til kærlighed og drama, siger John Jørgensen.

Farm Fun på besøg

Lørdag og søndag er Farm Fun klar med deres spændende dyr fra deres mini-zoo - og de kan naturligvis både aes og kæles for.

- Et eventyr for hele din familie - kom og nyd en dejlig dag i den hyggelige middelalderby, opfordrer John Jørgensen.

Virksomhedscenter Knivholt og ROMITEA opfordrer alle til at møde op udklædte - eller blive udklædte ved indgangen.

Det forlyder fra Robin Hood, at man skal passe på det guld man har i lommerne - han tager jo fra de rige, og giver til de fattige.

- Kom ud og oplev et totalteater hvor alt kan ske - og vigtigst af alt, du kan selv deltage. Så kom ud og få røg, hestelugt og solskin på næsen, opfordrer John Jørgensen.