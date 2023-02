Hotel åbner dørene for stormgæster - og serverer helt særlig drink i baren

FREDERIKSHAVN:Stormen Otto har tvunget færger til kaj i flere nordjyske havne, og derfor er der ekstra mange folk, der er strandet i Frederikshavn uden at kunne komme videre til Læsø, Sverige og Norge.

På Hotel Jutlandia har hoteldirektør Camilla Frost åbnet dørene - med særlig omsorg for folk, der ikke kan komme til Læsø.

- Alle er velkomne, men vi kalder jo os selv for Læsø-venner, for vi ligger jo lige overfor øen, så dem gør vi rigtigt meget for. Men alle er velkomne i dag, siger den travle hoteldirektør, der råder over 104 værelser på det 55 år gamle hotel på Frederikshavns Havnefront.

Stormen Otto har ikke alene skabt udfordringer for tog- og færgepassagerer, som er blevet ramt af aflysninger. Camilla Frost har også haft sit hyr med at få logistikken til at gå op i forhold til sit personale.

Men på hotellet er de nu klar til at møde de næste timers opgaver med at servicere dem, der får brug for at søge i "nødhavn" på hotellet.

Og i hotellets bar "Bull" venter der en særlig drink i dagens anledning.

- Her serverer vi "Dark & Stormy fra kl. 15, fortæller hoteldirektøren.