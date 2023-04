Hov, er det ikke ...? - Det var en stor oplevelse at se ulven, men hunden blev kaldt ind

KANDESTEDERNE:Jens Borup og konen bor i et naturskønt område nær Kandestederne og Råbjerg Mile syd for Skagen - og da han også er også jæger, byder hverdagen på masser af naturoplevelser.

Men nogle gange behøver man slet ikke forlade den lune stue for at få en slagsen.

Ulven kom forbi Starholm klokken cirka 20.30 søndag aften. Privatfoto.

Søndag aften spottede han således en ulv, da han kiggede ud af stuevinduet:

- Jeg så lige, at den rendte rundt 250 meter væk. Det var en stor oplevelse, og jeg var lykkelig over at se den. Så satte jeg mig over i sofaen - og så kom den igen forbi i blot 100 meters afstand, fortæller han til Nordjyske.

Denne gang nåede han at fiske sin mobiltelefon frem og tage et par billeder.

Der er formentlig tale om the usual suspect - ulven GW781m - som Jens Borup i øvrigt spottede første gang for omkring tre og et halvt år siden. Søndag aften var anden gang, han så den nær ejendommen, hvor han og konen har boet siden 1985.

Der er begejstring i stemmen, når han fortæller om oplevelsen, men det er ikke uden forbehold.

- Selv om det er en stor oplevelse at se den, så har jeg det også lidt svært med, at vi er så tæt befolket i Danmark, når der måske er fire-fem kuld ulve yderligere på vej (andre steder i Jylland, red.). Da jeg så ulven søndag aften, blev hunden kaldt ind - og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om en ulv en dag kunne komme til tage et lille barn i stedet for et rådyr ...men nu er den her, den er igen blevet en del af naturen, og det må vi finde os i - også selv om det her hverken er det nordlige Sverige eller Yellowstone, lyder det fra Jens Borup.

Privatfoto.

De senere år har han fundet tre rådyr nær bopælen, som han er overbevist om, er blevet dræbt af ulven.

- Man kan se det på den måde, dyrene er blevet dræbt: Forbenet er rykket af, så den kan åbne brystet og æde hjerte og lunger - det ser ud som om brystet er blevet åbnet med en grensaks, fortæller Jens Borup.

Jens Borup er medlem af byrådet for Venstre i Frederikshavn Kommune og er i øvrigt netop trådt tilbage som som bestyrelsesformand i FF Koncernen i Skagen efter 16 år.