Hr. og fru Fisk er glade for, at folk tager fordøren

SKAGEN:De er inde i en god stime hos Hr. og fru Fisk. Det går godt med at sælge fisk. På trods af den diskrete butiksfacade ud til Isvej på Skagen Havn går døren tit op hos Skagen Frisk.

Indgangspartiet syner ikke af meget, men inde bag døren gemmer sig en stor forretning med alskens udgaver af fisk. Foto: Martin Damgård

Indenfor bydes man velkommen i et stort og rummeligt lokale.

Den indgang ad fordøren har kunderne ikke altid brugt. De kom ind ad bagdøren til Skagen Frisk, der primært var en en gros og eksportvirksomhed. At sælge til private var der ikke afsat areal og folk til.

- Problemet var blandt andet, at vi ikke måtte have fremmed trafik i produktionen, det var ulovligt fødevaremæssigt. Derfor besluttede vi i 2018 at etablere en butik, som så åbnede i juli 2019, fortæller Hr. Fisk Jan Nielsen.

Pernille Nielsen er uddannet kok og har i en årrække arbejdet hos Slagter Munch. Hun kom blandt med i butikken Skagen Frisk for at kreere de mange take-aweay-retter, som hun udtænker med udgangspunkt i årstidens fisk og grøntsager. Foto: Martin Damgård

Hidtil havde han drevet virksomheden alene, men der var brug for Fru Fisks kompetencer i butikken.

Hun er udlært kok og tjener og har blandt andet arbejdet 13 år i køkkenet hos Slagter Munch. Nu ville ægteparret for alvor i gang med at sælge færdigretter som supper, fiskefad, årstidens fisk og grønt eller tapas, som de er i fuld gang med at forberede, da vi kigger ind en fredag formiddag.

Det er Pernille Nielsen, der bestemmer, hvad der konkret skal være af komponenter på de forskellige retter.

- Når jeg er på auktion om morgenen, ringer jeg og fortæller, hvad vi kan få af fisk, som Pernille kan arbejde med.

- Vi bruger årstidens grønt såsom sommerkål lige nu, mens det om vinteren mere er gulerødder og porrer, siger de.

Skagen Frisk, navnet vender vi tilbage til, fik en usædvanlig god start under den store corona-nedlukning i 2020.

- I marts 2020 måtte restauranterne i Skagen holde lukket, mens vi som fødevarevirksomhed holdt åbent. Samtidig valgte mange at flytte deres hjemmearbejdsplads i sommerhus i Skagen, så vi havde rigtig travlt, husker Jan Nielsen og tilføjer, at de så rigtigt, da de også valgte at satse på convenience-food udover det store udvalg af fisk.

De kan se, at folk gerne kommer forbi på hverdage og køber mad med hjem. I weekenden virker det til, at flere selv handler ind og går i køkkenet.

Fredagstapas på en helt almindelig fredag i marts. De mærker tydeligt, at flere og flere ønsker conveniencefood på hverdage. Foto: Martin Damgård

- Der er helt klar en stigende interesse for det, vi kalder convenience, at man køber en af vores færdigretter tirsdag og torsdag eller fisketapas om fredagen.

Nu er Jan og Pernille Nielsen spændte på, hvordan sæson 2022 bliver. Fremtiden er virkelig svær at spå om.

Jan Nielsen har travlt med engros-salget og ses ikke så meget inde i butikken til dagligt. Foto: Martin Damgård

- Får krigen i Ukraine folk til at feriere i Danmark, eller har de holdt ferie hjemme de sidste to år, så i år vil de syd på til det græske øhav?, spørger han.

Jan Nielsen har været i branchen siden 1995. Han overtog i sin tid Nibe Hansens fiskeforretning, som lå i de berømte røde pakhuse på Skagen Havn.

Skagen Frisk. Herfra sælges fisk i alle afskygninger. Foto: Martin Damgård

- Men i 2008 solgte vi lokalet. Det var ikke tidsvarende i forhold til det, vi gerne ville. I 2009 flyttede vi ned på Isvej og navnet var Wittrup Fiskeeksport, forklarer Jan Nielsen.

Da de så skulle finde på et nyt navn, var Skagen Fisk domænet på internettet allerede taget af Skagen Fiskeeksportørforening, som Jan Nielsen bakker op om og er med i.

- Derfor blev det Skagen Frisk som i friske fisk fra Skagen, og folk finder ind til os. Mange opdager ikke, at der står Skagen Frisk og læser det som Skagen Fisk, konkluderer han.