HTX øger samarbejdet med det lokale erhvervsliv

FREDERIKSHAVN:HTX Frederikshavn har indgået en samarbejdsaftale med Martec og MAN Energy Solutions, der i grove træk handler om at få flere studerende på HTX Frederikshavn og Martec - og efter endt studie at få flere til at søge arbejde i den maritime branche i Frederikshavn.

På HTX Frederikshavn er det især studieretningen Science & Engineering der sigtes mod.

- Vi vil gerne vise vores elever på studieretningen Science & Engineering en af karrierevejene, som studieretningen åbner for. Men vi gør det også for at øge niveauet og derved gøre vores elever endnu dygtigere, siger vicerektor Lene Faurholt fra HTX Frederikshavn i en pressemeddelelse.

Uddannelseschef Jan Jacobsen fra Martec påpeger, at man skal være god til at vise de unge, hvilke muligheder de har i Frederikshavn. De kan eksempelvis læse til maskinmester hos Martec og derefter få job hos MAN Energy Solutions - eller de kan gå direkte fra HTX til MAN Energy Solutions.

- Der er masser af jobs og uddannelse i Frederikshavn Kommune, som kunne være interessante for HTX’ere, siger Jan Jacobsen i pressemeddelelsen.

Martec tilbyder også at stille deres faciliteter til rådighed for HTX - de to uddannelsesinstitutioner er naboer på Hånbækvej.

Hos John Ditlev på MAN Energy Solutions er man klar til at byde HTX-eleverne velkommen:

- Vi laver to rundvisninger hos os for at vise eleverne vores virksomhed og hvad vi laver. Vi vil gerne fortælle dem om det, de kan lave ude i ’virkeligheden’. Og så handler det også om, at fortælle dem om mulighederne i Frederikshavns Kommune. Mange smutter videre til storbyerne, men vi vil gerne plante et frø om, at der er muligheder i lokalområdet, hvis man vender retur, lyder det i pressemeddelelsen fra John Ditlev.

Næste skridt er nu, at fysiklærerne fra HTX skal på besøg ved MAN Energy Solutions - for at finde inspiration til faglige samarbejder mellem virksomheden og HTX-eleverne.

Lene Faurholt fortæller endvidere at hun er i gang med at lave tilsvarende aftaler med andre studieretninger. Eksempelvis er der næsten en aftale i hus med Regionshospital Nordjylland, - rettet mod studieretningen BioScience.