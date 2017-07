Hummere leveret med skraldebil

SKAGEN: Levering af hummere i en skraldebil er ikke i orden.

Det har Fødevarestyrelsen fastslået efter en kontrolaktion, der omfatter det velanskrevne Ruths Hotel i Skagen og Hjørring-virksomheden Alpha Fisk.

Sidstnævnte er ejet af Carl Lauritzen som også driver Nordisk Forretnings & Industri Renovation.

28. juni slog Fødevarestyrelsens rejsehold til efter et konkret tip og kunne konstatere, at Ruths Hotel havde fået leveret tre kasser med levende hummere i en skraldebil.

Det udløste tre indskærpelser - den mildeste form for påtale. Blandt andet er det indskærpet hotellet, at fødevarer skal være beskyttet mod forurening i alle led. Hotellet skal dokumentere egenkontrollen af fødevaresikkerheden, når den modtager råvarer.

Klik her og se kontrolrapporten:

Stort tillidsbrud

- Jeg kan kun opfordre til, at man som modtager en gang imellem tjekker, om transporten af fødevarer følger reglerne, siger Michael Rosenmark, leder af Fødevarestyrelses Rejsehold.

Han fortæller, at det var kontrollørernes opfattelse, at køkkenpersonalet ikke var klar over, at der blev leveret hummere i en skraldebil. For eksempel blev flamingokasserne med de levende hummere undervejs flyttet fra gulvet i varemodtagelsen og ind i køkkenet. Det indebærer en risiko for, at bakterier fra emballagen kan overføres til andre overflader.

Hummerne blev dog ikke anset for at være forurenede og kunne gå til videre forarbejdning i køkkenet. Til gengæld blev friske jordbær kasseret, fordi de havde været udsat for mulig forurening.

Direktør Peter Jensen, Ruths Hotel, beklager leverancen og har trods et mangeårigt samarbejde med Alpha Fisk afbrudt samarbejdet.

- Jeg opfatter det som et stort tillidsbrud. Selvfølgelig vil vi ikke have hummere leveret med en skraldebil.

Hotellet har i stedet skaffet sig en anden lokal leverandør.

Men burde I ikke selv have været mere på dupperne og undret jer over, at hummerne kom med en skraldebil?

- Du kan godt sige, at vi har sovet i timen, men virkeligheden er, at vi har mange leverancer hver uge af mange forskellige varer. Vi får også tømt skrald flere gange om ugen, og vi har ikke stået ude ved bilen og tjekket, hvordan hummerne blev transporteret, men det vil vi være mere opmærksomme på fremover, siger Peter Jensen, som tilføjer, at hotellet har handlet med Lauritzens grossistfirma i mange år og intet har haft at udsætte på kvaliteten af de hummere, som er skaffet på auktion.

Trangt med plads

Carl Lauritzen, der driver Alpha Fisk, erkender, at han har begået en fejltagelse. I tre-fire tilfælde, oplyser han, er en skraldebil benyttet til at køre hummere, der har været opbevaret i et skab på siden af bilen. I alt har virksomheden i 2017 13 gange leveret/solgt hummere til restauranten i Gammel Skagen.

Plads- og tilkørselsforholdene til Ruths Hotel er vanskelige, og det er svært - nærmest umuligt - at bugsere et større fiskelastvognstog ind ved hotellet, lyder forklaringen fra Carl Lauritzen, som også oplyser, at han selv har lagt bil til for at få hummerne fragtet fra auktionshal til hotelkøkkenet i Gammel Skagen.

Det samme har hans kompagnon Peter Conradt-Eberlin, der varetager grossistfirmaets kontakt med kunderne og salg til flere gourmet-restauranter i landet. Hovedsagligt på Sjælland.

Fødevarestyrelsen har også slået ned på Alpha Fisk for ikke at have været registreret hos Fødevarestyrelsen - og dermed har firmaet ikke været inde i kontrolprogrammet for virksomheder, der håndterer fødevarer. Det udløser en bøde på 20.000 kr., som endnu ikke er betalt.

Klik her og se styrelsens afgørelse.

- Efter reglerne må der ikke transporteres hummere med en skraldebil, og det bøjer jeg mig for, men jeg i mange år haft en tilladelse til førstegangsomsætning af fisk, og i den forbindelse har jeg ikke fået noget oplysning om, at jeg også skulle tilmelde min virksomhed til fødevaremyndighederne, så det vil jeg godt lige have en nærmere snak med styrelsen om, siger Carl Lauritzen, der har en kutter i Lønstrup, men derudover også driver renovationsfirma og et mindre grossistfirma med salg af fisk til restauranter. Sidstnævnte firmaer har begge adresse på W. Brüels Vej i Hjørring.

Overvejer fremtiden

Om det vedbliver med at være sådan, er Carl Lauritzen dog endnu ikke afklaret med.

- Fiskesalget er kun en lille sideforretning, og det kan jo gå hen og blive for bøvlet, anfører han.

Omvendt er Fødevarestyrelsens Rejsehold rigtig glad for sagen, som rullede på baggrund af en anonym henvendelse.

- Vi kan ikke være alle steder, og så er det rigtig godt, at vi får et praj for borgerne, når de bemærker noget, siger Michael Rosenmark, chef for rejseholdet.