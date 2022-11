Hanne er positiv og har et smittende humør - men om en måned begynder hun at fryse

FREDERIKSHAVN:I stuen og køkkenet bliver temperaturen holdt på 18 grader. I soveværelset er temperaturen lavere, for Hanne Christensen har det bedst med at sove i et køligt rum.

I 37 år har hun klaret sig selv på ejendommen uden for Sæby. For ni år siden døde Hanne Christensens mand, og den tidligere sygeplejerske lever nu af sin pension.

Og selv om det er blevet dyrt at leve, og selv om hun har dårlig ryg og nakke, fortsætter Hanne Christensen med at klare dig selv. Og er dybt taknemmelig for kommunens hjemmehjælp, som klarer støvsugning og gulvvask.

Hanne Christensen havde en fin dialog med en række borgere, da hun satte sig ned foran Arena Nord på valgdagen. Foto: Lars Pauli

Hun har med andre ord et positivt gen og et smittende humør. Men Hanne Christensen kan ikke sige sig fri for, at problemerne tårner sig op forude.

Faktum er, at 70-årige Hanne Christensen kun har træpiller til pillefyret en måned endnu. Og herefter har hun ganske enkelt ikke råd til at købe nye.

Flere tusinde kroner

Prisen plejer at være cirka 2000 kroner for en palle. Efterfølgende er prisen steget med flere tusinde kroner.

På valgdagen aflyste Hanne Christensen derfor besøget af hjemmehjælperen.

Hun stillede sig op ved Arena Nord i Frederikshavn, som er byens store valgsted. Og på skiltet kan man sagtens afkode alvoren - men det positive element har vanen tro sneget sig ind:

"Jeg bor på landet og har ingen varme. Men har så meget andet".

Vil gerne i dialog

- Jeg vil gerne i dialog med folk og fortælle om min situation, men jeg vil heller ikke virke negativ. Det er først og fremmest ikke bare for min egen skyld, jeg gør det her, for der er andre, som er hårdere ramt end mig. Jeg håber derfor, at de kommende politikere på Christiansborg vil lytte, siger Hanne Christensen, som tidligere har kontaktet Frederikshavn Kommune i håb om at få varmehjælp.

Formanden for socialudvalget, Ole Rørbæk Jensen (S), vil nu undersøge, om Hanne Christensen kan få hjælp. Foto: Lars Pauli

Men der var ingen hjælp at hente.

I stedet fik hun beskeden om, at det ville være bedst, hvis hun flyttede ind i en mindre bolig, hvor varmen er billigere.

- Men jeg har boet her i mange år og vil gerne blive boende. Når jeg på skiltet skriver, at "jeg har så meget andet", er det jo blandt andet fordi, at jeg bor dejligt i naturen med rådyr og grævling omkring mig. Problemet er, at jeg sagtens kan se, at min pension ikke rækker til de stigende varmeudgifter. Lige nu ved jeg ikke helt, hvad jeg vil stille op, siger Hanne Christensen.

Formanden for socialudvalget i Frederikshavn Kommune, Ole Rørbæk Jensen (S), vil nu undersøge sagen og vil tjekke op på, om Hanne Christensen er berettiget til en eller anden form for hjælp.