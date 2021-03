Hundelufter fandt affaldssæk med 1,5 kilo narko

FREDERIKSHAVN:En hundelufter gjorde i juli sidste år et usædvanligt fund på en sti ved Palmestranden i Frederikshavn.

Her var en sort affaldssæk smidt på jorden, og den viste sig at indeholde hele 1,5 kilo amfetamin. Det har en gadeværdi på mellem 75.000 og 225.000 kroner.

Hundelufteren kontaktede politiet, der hentede de store mængder narko. Det lykkedes at finde dna på affaldssækken, som ledte politiet på sporet af en 46-årig mand fra Frederikshavns-området.

Mandag sad manden så tiltalt i Retten i Hjørring, hvor han endte med at blive idømt to års ubetinget fængel for besiddelse af narkoen med henblik på videresalg.

Det oplyser anklager Louise Watson.

Den 46-årige nægtede sig skyldig og forklarede i stedet, at amfetaminen tilhørte en anden mand, fortæller Louise Watson.

Ifølge den 46-årige havde den anden mand taget de 1,5 kilo narko med hjem til den 46-årige, hvor han pakkede det om. På den måde skulle den 46-åriges dna være havnet på den sorte affaldssæk, hvor narkoen lå i.

Han ønskede dog ikke at fortælle, hvem den anden mand var. Og den forklaring holdt altså ikke i retten.

Den 46-årig har anket dommen.