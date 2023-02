Hunden blev ved med at gø: Fik vækket mand i brændende hus

HØRBY:Hunden er menneskets bedste ven ifølge en gammel talemåde, og sent lørdag aften viste det sig for alvor for en mand i Hørby.

Manden lå og sov i sit hus på Enebærvej, da han blev vækket af sin gøende hund. Da var huset helt fyldt med røg.

- Hunden stod nærmest helt oppe i hovedet på manden og slikkede ham i ansigtet, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Den forskrækkede mand var den eneste i familien, der var hjemme i huset - udover hunden - da branden brød ud.

Efter den bratte opvågnen fik han reddet sig selv og hunden ud af huset og fik via 112 alarmeret politi og beredskab.

- Huset har taget voldsomt skade. Der har været ild i både kælder og stueetage, og hele huset har været fyldt med røg, siger Karsten Højrup Kristensen, som dog ikke har et bud på en årsag til branden.

- Den er formentlig startet i kælderen, men vi ved ikke hvordan. Der skal tekniske undersøgelser til, det sker formentlig mandag, siger vagtchefen.