Hundesnuder og ihærdige betjente fandt to indbrudstyve

FREDERIKSHAVN: Nordjyllands Politi blev søndag aften klokken 22.30 kontaktet af en virksomhedsejer i Frederikshavn, der havde fået en alarm fra sit lager på Saltebakken. Via videoovervågning kunne han se to mænd gå rundt på lageret - hvor der absolut ikke burde gå to mænd rundt på det tidspunkt.

En patrulje og en hundepatrulje rykkede ud til stedet, men fandt ikke umiddelbart nogen i lageret, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi. Men betjentene gav ikke op, de blev på stedet og fik ronderet i arealerne omkring lageret, og det gav pote.

- Efter noget ihærdigt arbejde fra patruljerne finder de frem til de to herrer, der måtte erkende, at de havde forsøgt at begå indbrud på lageret. De havde gemt sig, men ikke godt nok, så patruljerne fandt dem, siger Per Jørgensen.

De to mænd på henholdsvis 22 og 31 år sidder og afventer, at politiets jurister skal se på deres sag. På grund af deres lange synderegister skal det undersøges, om der er belæg for at kræve dem varetægtsfængslet.