Hurtig dom til indbrudstyv

FREDERIKSHAVN: En 25-årig rumænsk mand blev onsdag idømt 50 dages fængsel for indbrud og indbrudsforsøg i Nordjylland.

Onsdag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, og da han erkendte forholdene, kunne der afsiges en straksdom.

Anklager Louise Watson fortæller, at manden så sent som i sidste uge blev dømt for lignende kriminalitet i Randers. Her fik han 40 dages fængsel.

Det lykkedes så at kæde ham sammen med et enkelt indbrud og to indbrudsforsøg i Sæby og Frederikshavn. De fandt sted i juni.

Manden blev fængslet efter dommen onsdag, og når han har afsonet straffen, udvises han af landet i seks år.

- Han modtog dommen og protesterede ikke over at skulle sidde varetægtsfængslet, fortæller Louise Watson.