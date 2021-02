Hus stod i flammer: Hovedvej måtte lukkes

NIELSTRUP:Onsdag morgen udbrød der brand i et hus på Skagensvej i Nielstrup nord for Frederikshavn - en brand der dog forholdsvis hurtigt kom under kontrol.

Men selv om brandfolkene altså hurtigt kunne melde, at der var styr på tingene, så blev huset ret kraftigt skadet.

- Det blev forholdsvis kraftigt brand- og røgskadet, der kommer ikke til at bo nogen der foreløbig, siger indsatsleder Thomas Dybro.

I forbindelse med slukningsarbejdet blev det nødvendigt at spærre Skagensvej gennem Nielstrup af, og der blev etableret omkørsler ad Brattensvej og Kvisselvej for henholdsvis den sydgående og nordgående trafik.

Ingen kom til skade ved branden.