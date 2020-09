Hus under renovering: Inventar og værktøj stjålet

SÆBY:Et hus, der er under renovering, har været udsat for et indbrud natten til torsdag. Huset ligger på Rosenvej i Sæby.

- Der er blandt andet blevet fjernet en såkaldt Quooker til en værdi af omkring 10.000 kroner, der er stjålet blandingsbatteri og en vandhane, og derudover er der blevet fjernet elværktøj, fortæller politikommissær Pete Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyvene har brudt et vindue op for at komme ind i huset, der altså er under renovering.

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem klokken 20.30 onsdag aften og til 06.30 torsdag morgen, så har nogen set eller hørt noget, hører politiet gerne fra vidner