Husk at nyde dit forkælede liv: Psykisk syg sad indespærret i et bur til han døde

- Vi er verdenshistoriens mest forkælede generation. Og det bedste man kan sige om de "gode gamle dage", det er, at de er forbi.

Sådan siger forfatter Hans Gregersen, Sæby, som har skrevet en ny bog.

En bog, som han selv betegner som den vigtigste, han har skrevet.

Hans Gregersen Han har siden sin første bogudgivelse i 1975 udfoldet et omfattende forfatterskab. De fleste bøger bygger på Hans Gregersens store viden om og interesse for historie og kulturhistorie. Men han har for eksempel også udgivet rejsebøger samt bøger for børn og unge. VIS MERE

Bogen hedder Underdanmark - livet på samfundets bund.

Den vigtigste bog, jeg har skrevet, siger Hans Gregersen. Foto: Forlagsfoto

Og når Hans Gregersen trækker tiggere, fattiglemmer, bødler, psykisk syge, prostituerede, natmænd, rakkere, fæstebønder, husmænd og tyende helt frem på scenen og lader dem fortælle om deres liv i Danmark fra årene omkring 1600 og frem til 1933, bliver det tydeligt, at den gamle sang "Der er et yndigt land" ikke holder helt vand.

Ikke specielt yndigt

For der ser ikke specielt yndigt ud på fattiggårdene, ligesom det heller ikke ser yndigt eller fædrelandsagtigt ud, når natmanden tømmer lokumstønderne ude på marken.

Bogen er delt i fire dele: De elendige, De udstødte, De tjenende og De arbejdende.

Fælles for grupperne er, at de alle blev holdt fast af et Overdanmark, som sad tungt på pengene og magten.

I Hans Gregersens Underdanmark oplever læserne det Danmark, som sjældent får ret meget plads i historiefortællingen. Også selv om de fleste danskere dengang måtte kæmpe en hård kamp for at få mad og overleve endnu en dag.

Levede i et bur

Bogen byder på konkrete eksempler og personberetninger.

Blandt andet om en borger - vi skriver 1771 - som led af en sindssygdom, og som man ikke længere kunne have gående frit omkring.

Manden blev derfor placeret i en såkaldt dårekiste - et uopvarmet bur med halm på gulvet, hvor den syge borger boede i sit eget skidt. Indtil han døde.

Hvorfor har du valgt at skrive den her bog?

- I historiebøgerne hører vi altid om kongerne, adelsmændene, bisperne og det gode borgerskab. Jeg fortæller derimod om "den anden halvdel". Om alle dem, der udgjorde samfundets nederste klasser. Det er et hul i danmarkshistorien, som hermed er udfyldt, siger Hans Gregersen.

"Underdanmark - livet på samfundets bund" udkom 1. september.