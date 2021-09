Hustru til tiltalt holdt sandheden tilbage: - Jeg forsøgte at beskytte mig selv

HJØRRING:Den 46-årige tiltaltes hustru, som tidligere også var sigtet for drabet på Eddie, var torsdag indkaldt som vidne.

Her afgav hun en forklaring om hændelsesforløbet, som i det store hele bakkede sin mands forklaring op: At Eddie og den 53-årige kom op at skændes, at Eddie forlod ejendommen på Rendborgvej for kort tid efter at vende tilbage.

Men hun forklarede også, at den 53-årige efter drabet havde spurgt hende, om hun var bange for Eddie.

- Ja, svarede hun, hvortil hun fik et chokerende svar:

- Det behøver du ikke være. Jeg har skudt den "motherfucker", skulle den 53-årige havde svaret.

Hun forklarede, at hun forinden den 53-åriges chokerende besked var blevet bedt om at gå ovenpå, da Eddie vendte tilbage til ejendommen. Hun så derfor ikke, hvem der gik ud til Eddie, men på et tidspunkt hørte hun to skud.

Opførte sig som Sundance Kid

Kort tid efter kom hendes mand ind i huset igen.

- Jeg spurgte, hvad der var sket, og han sagde, at han (den 53-årige, red.) er ligesom Sundance Kid. Det fik mig til at tro, at der ikke var sket noget slemt, men at han måske havde prøvet at skræmme Eddie væk med varselsskud, forklarede hun.

Men det ændrede sig, da den 53-årige sagde: - I shot that motherfucker.

- Jeg troede på ham. Jeg gik i panik og forlod køkkenet i måske 15-20 minutter, sagde hun.

Bagefter gik hun ovenpå igen for at se til sin søn og gik i seng. Men i løbet af natten fik hun besøg af den 53-årige, forklarede hun.

- Omkring klokken tre kom han ind i vores soveværelse og stod et par minutter. Og så sagde han "undskyld" og gik igen. Jeg var vågen, men min mand sov, forklarede hun.

Anklager Kim Kristensen spurgte, om hun overvejede, om hendes mand havde noget med drabet at gøre.

- Jeg tror ikke på, at min mand har haft noget med drabet at gøre, men jeg var der ikke, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed, forklarede hun.

Jeg var i chok

Ligesom hendes mand tidligere har forklaret, at han ikke ringede til politiet, fordi det ikke var en mulighed, så ringede den 47-årige kvinde heller ikke til politiet, da hun fik at vide, at Eddie var blevet dræbt.

- Jeg tænkte ikke på at ringe til politiet. Jeg gik i chok, forklarede hun i retten.

Hun forklarede også, at hun efterfølgende distancerede sig for de frygtelige hændelser, og da hun blev anholdt nogle dage senere, fortalte hun ikke sandheden, da hun blev afhørt.

Det ville anklager Kim Kristensen gerne have en forklaring på.

- Jeg forsøgte at beskytte mig selv. Jeg var bekymret på mine egne og søns vegne. Og jeg vidste ikke, hvad mands rolle var, så jeg var også bekymret for ham. Så vidt jeg vidste, var Eddies lig stadig på stedet. Så jeg fulgte, hvad de (de to tiltalte, red.) gjorde, forklarede hun.

Første efter to uger forklarede hun, hvad hun vidste.

- Jeg kendte ikke til retssystemet, og på det tidspunkt troede jeg, at det at vide hvad der var sket, gjorde en skyldig, og jeg prøvede desperat at blive sammen med min søn, sagde kvinden.

Retssagen om drabet på Eddie Karl-Johan Christensen fortsætter fredag med afhøring af flere vidner i sagen, blandt andet Eddies mor og nogle af naboerne på Rendborgvej.

Læs også: