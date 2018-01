Hvad gør jeg, hvis jeg møder ulven?

FREDERIKSHAVN: Hvad gør man, hvis ulven kommer?

Spørgsmålet er blevet højaktuelt, efter at ulven er kommet til Nordjylland og er observeret flere steder den seneste tid.

I Hørby har ulven dræbt en tyrekalv, og tirsdag aften var ulven på spil ved en børnehave og tæt på Brovandeskolen, hvis man skal tro flere kilder, der på nettet har fortalt om deres møde med ulven.

En kvinde, der vil forblive anonym, fortæller til Netnatur.dk, at hun i udkanten af Skagen by opdagede ulven første gang - og at hun er 100 procent sikker på, at det var en ulv.

- Vi får som byrådsmedlemmer og i kommunen i det hele taget en del henvendelser, så nu er der brug for at kommunikere om, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv i Frederikshavn Kommune, siger borgmester Birgit Hansen.

Ulven er statens ansvar, og Naturstyrelsen har lokale ulvekonsulenter, man kan henvende sig til. Så er det op til Naturstyrelsen at afgøre, om der skal sættes kameraer op eller hvad der skal ske, siger Birgit Hansen.

Naturstyrelsen har også en vejledning på sin hjemmeside, hvor der er en ny ulve-hotline, som kommunen henviser til.

- For os er det vigtigt med information til borgerne, så vi ikke skaber utryghed, siger Birgit Hansen.