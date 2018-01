Hvad koster en vinter med salt og snerydning?

FREDERIKSHAVN: I sne står urt og busk i skjul, og det er så koldt derude.

Frederikshavn Kommunes budget til snerydning og saltning går fra januar til januar, og ligesom i 2016 blev der i fjor brugt næsten hele det afsatte beløb på 16 millioner kroner.

Pengene gik hovedsagelig til saltning af vejene, hvor indbyggede sensorer i asfalten afslører, hvis temperaturen falder kritisk.

Regnskabsåret slutter 15. januar, og der er altså begyndt et nyt regnskabsår, der gælder for 2018.

Skatteborgerne kan måske undre sig over, at der er brugt 16 millioner, når der ikke var særligt meget sne sidste år. Men det har centerchef ved Park og Vej i Frederikshavn Kommune, Tommy Rise, en forklaring på.

Ikke så meget sne

- Der har ikke været så meget sne, men der har været mange saltningsdage. Altså rigtig mange dage, hvor der er lave vejtemperaturer, som er kombineret med den "rigtige" luftfugtighed og lufttemperatur, som samlet kaldes "dugpunkt". Og når vejtemperaturen er nede under 0, og dugpunktet er lavt, så er det, at vi får de her farlige veje med sort is, som kræver saltning.

- Når vi salter, kan det være meget lokalt, og måske er det kun en lille del af kommunen, der har behov for saltning, siger Tommy Rise, der er helt på de rene med, at folk ofte har svært ved at forstå, at der bliver saltet.

- En dag hvor der regner, og hvor der ikke er sne, kan det måske se underligt ud, at der kører saltmaskiner rundt. Men det er fordi, at prognosen viser, at der bliver glat om en time, siger Tommy Rise, som oplyser, at fra november 2017 og til dags dato er der brugt 3800 tons salt på vejene i Frederikshavn Kommune, hvilket er lidt under det normale.

Ude med riven

Byrådsmedlem Peter Nielsen (K) har tidligere været ude med riven, når det handler om de mange millioner kroner, der går til vinterberedskabet.

- Hverken i 2016 eller 2017 har der været særligt meget sne. Jeg har tidligere forlangt dokumentation for økonomien i vinterberedskabet, men de tal, jeg fik, var helt uoverskuelige. Derfor vil jeg opfordre teknisk udvalg til at dykke ned i tallene igen, siger Peter Nielsen.