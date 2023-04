Hvad skal sådan en sag koste?

FREDERIKSHAVN:En opsigtsvækkende bolig er lige blevet sat til salg af ejendomsmægleren Thorkild Kristensen - en villa på Sæbyvej 77.

Beliggende i området de i folkemunde kalder Guldkysten i Frederikshavn og med egen sandstrand må villaen her opnå topkarakter på Hammerslags beliggenhedsskala.

- Boligen er meget usædvanlig. Det er den fineste bolig i Frederikshavn, så det er også derfor, vi er oppe i den pris, fortæller ejendomsmægler fra Thorkild Kristensen, Mariann Nørgaard.

Indenfor byder 324 kvadratmeter på adskillige kig til Kattegat, hvor man i stueetagen kan varme sig i pejsestuen. Førstesalen består af fem værelser, mens kælderen blandt andet rummer en sauna.

Ejendomsmægler er optimistisk

I 2022 lå gennemsnitsprisen pr. kvadratmeter i Frederikshavn på 7.753 kroner ifølge tal fra Boliga. Det svarer til, at et standardhus på 130 kvadratmeter koster lidt over en million.

Så hvad skal sådan en sag så koste, som de siger i DR's boligprogram.

Hvad skal denne sag koste? Foto: Thorkild Kristensen

15 millioner kroner.

Det er den absolut dyreste pris for en villa til salg i Frederikshavn. Den næste villa på listen ligger også på Guldkysten, men er udbudt til knap halvdelen.

Sæbyvej 77 har tidligere været til salg for samme pris i 2017, men blev taget af markedet igen efter et halvt år.

- Jeg er helt sikker på, at der er købere til den. Også i Frederikshavn. I Sæby har vi også solgt nogle rigtige fine og dyre boliger sidste år. Hvis man kan få noget godt, vil folk også gerne betale for det, siger Mariann Nørgaard.

Villaen blev købt af nuværende ejer i 2003 for 3.850.000 kroner, men er sidenhen blevet totalrenoveret og moderniseret.

Galleri - Tryk og se alle billederne.