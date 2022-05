Hvalros er gået i land på Læsø - men pas på

LÆSØ:En stor hvalros dukkede mandag op på Østerby Strand på Læsø, og det vakte stor opsigt.

Meldingen om det usædvanlige syn spredte sig hurtigt på øen, og et fik mange til at troppe op på stranden for enden af Jagtvej, heriblandt Dorte Vinter Larsen fra Læsø.

- Jeg sad og drak min eftermiddagskaffe, som så så jeg et opslag på Facebook. Så sagde jeg til min mand "det er da en hvalros - det er da løgn!". Så tog vi kaffen med og skulle ned og se det dyr, fortæller Dorte Vinter Larsen.

Meget lange stødtænder

Og den var god nok. På stranden for enden af Jagtvej så de den store hvalros med meget lange stødtænder.

- Der var en del mennesker, der skulle se den. Det rygtes jo hurtigt, når det kommer ud på Facebook, fortæller hun.

Dorte og manden holdt god afstand til den stor hvalros, og det er der bestemt også god grund til.

Kan være farlig

For selv om hvalrossen kan se hyggelig ud, når den ligger og hviler sig, kan den være farlig, hvis man kommer for tæt på.

- Hold afstand. De kan godt blive sure, hvis man kommer for tær på, og det er store og tunge dyr, påpeger vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen fra Naturstyrelsen.

Han opfordrer til, at man holder sig oppe i klitten, hvis man vi se den store hvalros. Kommer man for tæt på, kan der opstå farlige situationer.

Foreløbig holder Naturstyrelsen øje med den store hvalros, som formentlig bare hviler sig, inden den svømmer videre. Selv om den har et par sår på kroppen, er den næppe syg, vurderer vildtkonsulenten.

- På de fotos, jeg har set af den, ser den ikke afkræftet ud, siger Mogens Sonne Hansen.

Ikke samme hvalros

Og han er sikker på, at det ikke er samme hvalros, som i starten af marts dukkede op ved havnen i Hirtshals og fik sig et hvil dér, inden den svømmede videre.

Hvalrossen på Læsø har markant længere tænder end den, der gik i land ved Hirtshals.