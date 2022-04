Hvem mangler ikke en dinosaur-tand?

SKAGEN: Benny H. Bederholm og Laila Holt fra Bindslev har haft travlt her hen over vinteren med at gøre alt klart til påskens komme.

Her byder de nemlig indenfor til den traditionsrige antik-, kunst-, og designmesse i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

De har stået bag denne event i mange år og får til messen i Skagen følgeskab af mange udstillere.

35 stande bliver slået op af dygtige stadeholdere fra hele landet, ligesom der kommer udstillere fra udlandet - blandt andet fra Tyskland og Frankrig.

Varesortimentet er stort så Benny H. Bederholm og Laila Holt opfordrer de besøgende til at tage familien med og gå på opdagelse.

Der er nemlig også mange sjove ting til børnene.

- Der er for tiden stor interesse for sten og vi har været heldige at få fat i en ekspert på området.

- Han kommer med en samling af spydspidser og knive fra Luristan, som var en del af det gamle perserrige, ca. 3500 år gammel. Vi kan også byde på keramik fra Sung i Kina.

- Og så er der en stor en samling fra 1700-1800 tallet fra Danmark.

- Det er almueting som kobberting og messinglysestager og manglebrætter, siger Benny H. Bederholm, der understreger at samlingen naturligvis sælges som enkeltdele.

Desuden bydes der på diverse fossiler blandt andet dinosaurtænder fra flyveøgler.

Er man mere til tæpper, så er der ægte tæpper med silke på silke.

Med tanke på at forårstid også er havetid, har Benny H. Bederholm og Laila Holt fået fat i en lokal skulptør, der arbejder med jernskulpturer til haven. Det er utrolig er trendy netop nu.

Der er også en særudstilling med antikke juleting og en samling med forskellige mønter og postkort fra kong Christian X og Dr. Alexandrines tid.

Endvidere er der masser af kongeligt porcelæn, antikt legetøj, en del franske ting, påsketing, alskens rariteter og snurrepiberier.

Da udstillingen foregår i Skagen, vil der naturligvis også være mange maritime ting, som relaterer til området.

- Vi forventer et stort rykind af nordjyder og gæster i Skagen i påsken, siger Benny H. Bederholm og Laila Holt .

Messen afvikles Skærtorsdag og Langfredag fra kl. 10-16.