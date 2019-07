Hver fjerde får bøde efter kontrol i Skagen - og så må en af med en kvart million i afgift

SKAGEN: En række bilister fik en bøde efter sidste uges kontrolaktioner i Skagen. Det blev til en bøde til cirka hver fjerde kontrollerede bilist. I samarbejde med politiet kontrollerede Motorstyrelsen bilister i og omkring Skagen, som i den forgange uge, den såkaldte Hellerup-uge, har været gæstet af tusindvis af turister.

En del af Motorstyrelsens arbejde er at foretage kontrol af danske og udenlandske køretøjer, for at sikre, at køretøjerne er registreret rigtigt og at der betales den korrekte registreringsafgift. Denne uges kontroller har haft særligt fokus på udenlandske køretøjer, køretøjer registreret som autocampere, leasingkøretøjer, køretøjer registreret som firmabiler og køretøjer på faste prøveskilte.

Det er ikke første gang, at Motorstyrelsen laver motorkontroller i forbindelse med uge 29 i Skagen. Resultatet af dette års kontroller ligner meget tidligere års.

- I år har vi ikke set nogle køretøjer, der ulovligt kører på faste prøveskilte eller løse prøvemærker. Til gengæld har der været en stigning i flexleasingbiler. Det er godt at se, at borgere og virksomheder i højere grad udnytter lovens muligheder på en ordentlig måde, siger Motorstyrelsens underdirektør Jørgen Rasmussen i en pressemeddelelse.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at de fleste gerne vil følge reglerne. Mere end halvdelen af de kontrollerede køretøjer kunne også køre videre uden bemærkninger til deres registrerings- og afgiftsforhold.

Udover bødesagerne var der ved kontrolaktionerne i Skagen blandt andet sager om autocampere, der ikke fulgte indretningsreglerne, ombyggede varebiler og udenlandske køretøjer, som ikke var registreret korrekt. Yderligere fik flere køretøjer inddraget sine nummerplader, fordi deres registrerings- og afgiftsforhold ikke var i orden. Eksempelvis blev der stoppet et køretøj med danske nummerplader, hvor der ikke var sket indregistrering, tegnet forsikring eller betalt afgifter. Det alene er en sag til mere end en kvart million i registreringsafgift.

- Vi oplevede en stor opbakning til vores kontroller. Vi har i ugens løb fået rigtig god tilbagemelding fra borgere, som sætter pris på og anerkender behovet for, at Motorstyrelsen gør, hvad de kan for at sikre, at de korrekte skatter og afgifter indkræves til statskassen, fortæller Jørgen Rasmussen om Motorstyrelsens tilstedeværelse i Skagen i pressemeddelelsen.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 300 medarbejdere.