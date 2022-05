I den velplejede park åbner de et helt nyt afsnit med mælkebøtter og andre vilde blomster

Gartner Ellen Ræbild og de to ildsjæle Finn Borbjerggaard og Herluf Johansen byder velkommen til den 25. blomsterfestival i Bangsbo Botaniske Have. Foto: Hans Sejlund

Bangsbo Botaniske Have, som efterhånden har vokset sig til at være Danmarks næststørste, kun overgået af hovedstaden, holder 4.-5. juni sin 25. blomsterfestival og vokser sig ved samme lejlighed endnu større. Her indvies nemlig Område 7 – Danmarks vilde blomster.

At vise Danmarks vilde blomster har været et ønske i Bangsbo Botaniske Haves bestyrelse siden 1989, men først nu har det været muligt at finde finansiering. Og efter to års forberedelser kan anlægget nu vises frem for publikum.

Gartner Ellen Ræbild i et af de nye bede med Danmarks vilde blomster. Det indvies under blomsterfestivalen. Foto: Hans Sejlund

- Afdelingen er tema-opdelt i bede, der præsenterer blomster, der er brugt til tekstilfarvning, blomster der dufter, planter der bruges til bjesk, giftige planter, hekseurter, blomster med særlig meget nektar, som bierne elsker og planter, som tiltrækker sommerfugle. Desuden har vi anlagt en 1200 kvadratmeter stor mark med blandede blomster, forklarer gartner Ellen Ræbild, der er daglig leder af Bangsbo Botaniske Have.

27 år siden første gang

Bestyrelsen, personalet og de mange frivillige i Bangsbo Botaniske Have har slidt hårdt hele foråret for at få det ny område og resten af haven toptrimmet til jubilæums-blomsterfestivalen. Det er ganske vist 27 år siden den første blomsterfestival fandt sted, men de seneste to år har corona-pandemien forhindret arrangementet. Men nu er det muligt, og det bliver fejret med manér.

Bangsbo Botaniske Have står i fuld blomsterpragt til den 25. blomsterfestival i weekenden 4.-5. juni. Foto: Hans Sejlund

Som ved ethvert andet sølvbryllup bliver der æresport og morgensang – dog først kl. 10. Borgmester Birgit S. Hansen holder åbningstalen og uddeler prisen ”Årets Knop” til en ildsjæl, der brænder for botanisk have. Herefter er der ind imellem diverse underholdningsindslag mulighed for at besigtige den smukke have og handle i de over 100 boder, hvor haveforeninger, planteentusiaster, leverandører og andre tilbyder planter, haveudstyr og meget andet.

190 børnehavebørn

I anledning af jubilæet vil haven være pyntet ekstra op. Allerede om torsdagen får man besøg af 190 børnehavebørn, der kommer med blomster i form af laminerede tegninger og perleplader, som bliver hængt op i træerne.

Bangsbo Botaniske Have drives af en forening, der har en driftsoverenskomst med kommunen. Haven dækker et areal på 8 hektar og er den centrale del af Bangsbo-området, der også omfatter museum, herregård, dyrepark, Møllehuset, Bangsbo Fort, Dronningestien og den ny udsigtsplatform på Pikkerbakken. Området er uhyre populært hos både frederikshavnerne og byens gæster – faktisk besøges området hvert år af lige så mange mennesker som Fårup Sommerland.