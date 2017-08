I farvernes verden gennem 50 år

FREDERIKSHAVN: Der er tonet mange bøtter maling, siden den nu 65-årige Knud Erik Qvick - eller Qvick som alle undtagen den nærmeste familie kalder ham - efter en måneds prøvetid kom i lære hos Vorup Farvehandel i Randers 1. september 1967.

Den unge Qvick skulle egentlig i gang med 2. realklasse men var træt af skolegangen, så det passede ham rigtigt fint, da hans onkel, som også var farvehandler i Odense, talte med farvehandler Erik Rasmussen i Vorup og blev bekendt med, at han søgte en lærling.

- De to farvehandlere var hos min mormor for at male hendes lejlighed, og det blev faktisk min indgang til de 50 år som farvehandler. Det har jeg aldrig fortrudt, og jeg har i øvrigt heller aldrig været arbejdsløs i de mange år, fortæller Qvick, der siden 2008 har haft malerforretning på Koktvedvej i Frederikshavn.

- Frem til 2008 under navnet Qvick Farver, men da jeg overtog Farvebøtten i Danmarksgade i 2011 og flyttede den til Koktvedvej har butikken heddet Qvick Farvebøtten.

Efter at have fået uddannelsen som farvehandler i hus 1. oktober 1971 blev Qvick ansat i en stor farvehandel i Randers.

- Den var i fem etager midt i byen, og vi var 8-10 kommiser, som det hed dengang.

- Vi skulle hver mandag møde op i hvide kitler og iført slips, og vask af kitlen blev trukket i vores månedsløn.

Løn til cowboybukser

Den første månedsløn til Qvick i 1967 lød på 449 kroner, og i læretiden sluttede han med at få 1049 kroner om måneden.

- Min første løn gik til et par Levis-cowboybukser, som jeg naturligvis skulle have på i forretningen næste dag. Desværre opdagede mester det under kitlen, og så måtte jeg cykle de 10 km hjem for at skifte bukser, husker Qvick.

På Flådestationen

Turen til Frederikshavn skete via søværnet, da Qvick blev værnepligtig i 1972.

- Og da jeg var færdig på Flådestationen søgte den daværende butik "Træmadsen" en farvehandler.

- Jeg blev spurt, hvornår jeg var færdig som soldat, og så blev jeg ansat dagen efter med start i butikken den 14. april 1973.

Derefter gik turen til Lehmans farvehandel på G. Torv i Frederikshavn, hvorpå Qvick forsøgte sig som selvstændig et enkelt år i Strandby.

Derefter fulgte fire år i Hjørring og tre år hos Flügger i Danmarksgade i Frederikshavn, inden han blev bestyrer af firmaet Worning på Hjørringvej.

- Der var jeg i syv år, indtil de blev opkøbt af Flügger og åbnede i Møllecentret. Jeg havde i alt 22 år i Worning og Flügger, inden jeg 1. oktober 2008 åbnede min egen farvehandel på Koktvedvej.

Uafhængig af kæder

- Som selvstændig er jeg uafhængig af kæder, men jeg savner tidligere tider med besøg af den personlige sælger. Nu kører alle bestillinger via computeren, og det er ikke nær så sjovt, siger Qvick.

Farvehandlen på Koktvedvej åbner kl. 7 mandag til fredag.

- Det er tidligt om morgenen, at malerne kommer for at handle, så jeg er vant til at stå tidligt op.

Qvick har dog trappet en anelse ned, da han nu lukker kl. 16 i stedet for som tidligere kl. 17, men han har altså også åbent om lørdagen fra 9-12.

- Jeg har en fleksjobber som medhjælper, og det gør, at jeg kan blive lidt aflastet, så der også kan blive tid til at dyrke min store fritidsinteresse i Frederikshavn Marineforening, hvor jeg har været med i 40 år og heraf de 20 som formand.

Qvick er da også æresmedlem i foreningen og har fået Marineforeningens Hædersmedalje.

Ferie bliver det dog ikke meget til.

- Jeg holder lukket mellem jul og nytår, så det bliver til en uge om ugen, men jeg har jo også været vant til at arbejde de seneste 50 år.

Qvick er glad for, at hans mormor i sin tid skulle have malet sin lejlighed, for det bragte ham på den rette hylde.

- Jeg nyder at møde mennesker og at hjælpe med gode malerråd, og så kan jeg stadig de gamle kundskaber som for eksempel at tone maling i hånden.

Meget har ændret sig hos farvehandlerne gennem 50 år, men malingen hænger ved hos Qvick, der ikke har sat en slutdato på Farvebøtten.

- Jeg sigter efter også at stå i min butik, når jeg runder 70 år, smiler Qvick.