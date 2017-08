IDE-møbler åbner bolighus i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: 7. september åbner IDEmøbler et spritnyt og topmoderne bolighus på Knivholtvej 1 i Frederikshavn. Det nye bolighus følger IDEmøblers plan om at åbne endnu flere bolighuse rundt om i landet.

Det nye bolighus får et areal på 1800 kvadratmeter og bliver konceptmæssigt indrettet efter IDEmøblers nye og, som viser alle de inspirerende løsninger og møbler til hjemmet frem, som IDEmøbler kan tilbyde.

- Det bliver et helt fantastisk bolighus, og vi glæder os til at vise det frem for vores mange kunder. IDEmøbler er i disse år inde i en positiv udvikling, hvor vi moderniserer vores gamle bolighuse og leder efter nye og spændende beliggenheder over hele landet, fortæller Martin Hallund, kædedirektør for IDEmøbler.

Ekspansion af kæden er netop årsagen til, at IDEmøbler åbner et nyt bolighus i Frederikshavn.

Det bliver kædens bolighus nummer 38, og ambitionen er at åbne endnu flere bolighuse inden for de næste få år.

IDEmøbler har tidligere været repræsenteret med et bolighus i Frederikshavn - som lukkede for år tilbage.

Det skete, fordi bolighuset i Hjørring på det tidspunkt blev flyttet til mere tidssvarende lokaler, og dengang valgte IDEmøbler at samle sine aktiviteter i området på den lokation.

- Men vores strategi om at være de lokalt forankrede møbelhandlere i hele landet betyder, at vi naturligvis skal have et bolighus i Frederikshavn igen. Og nu har lejligheden budt sig for, at vi har kunnet få en attraktiv beliggenhed, siger Martin Hallund.

Han fortæller samtidig, at grundstammen i bemandingen i det nye bolighus vil blive medarbejdere, der kommer fra lokalområdet.

Og så kan kunderne forvente en åbningsfest, hvor man kan se frem til en stribe helt specielle åbningstilbud.

IDEmøblers koncept er kendetegnet ved et bredt sortiment - primært til stuen, spisestuen, soveværelset og haven - i godt design og god kvalitet.