Ikonisk hotel får ny direktør

SKAGEN:Brøndums Hotel får ny direktør, og valget er faldet på 37-årige Emil Hauge, som begynder 1. juni.

Han kommer fra en stilling som hotelchef ved Zleep Hotel i Aalborg, som han var med til at åbne i 2019, og faktisk vender han hjem. Emil Hauge er nemlig fra Skagen.

- Jeg er vokset op i hotel- og overnatningsmiljøet. Min far ejede indtil for nylig Danhostel Skagen, og min mor har været erhvervsturismechef, fortæller Emil Hauge.

Han har ligeledes en uddannelsesmæssig baggrund inden for hotelbranchen, hvor han har en bachelor i International Hospitality Management fra University College Nordjylland, samt erfaring fra hotelkæderne Scandic og Radisson, hvor han har arbejdet med salg til flere typer af gæster.

Om det nye job siger han:

- Det var et tilbud om at stå i spidsen for en hotel-institution i Danmark med dygtigt personale, der har fokus på høj kvalitet og på at give gæsterne en autentisk Brøndums Hotel-oplevelse. Og jeg brænder rigtig meget for at give den helt rigtige gæsteoplevelse, så det tænder mig meget ved Brøndums, netop det, at her er oplevelsen i højsædet.

- Derfor glæder jeg mig til at være en del af dette historiske hotel, der i den grad er en central del af Danmarks og Skagens lange historie indenfor turisme, gastronomi, kunst og kultur.

Emil Hauge vender hjem til Skagen, hvor han bliver ny direktør for Brøndums Hotel per 1. juni. Arkivfoto: Andreas Falck

Fascinerende historie

Brøndums Hotel har en fascinerende historie, som tager afsæt allerede i 1839, da kunstmaler Anna Anchers farmor, Ane Kirstine Houmann (gift Brøndum), arvede Brøndums gård.

Senere var det Chresten Degn Brøndum, som arvede gæstgiveriet og skabte det velrenommerede Brøndums Hotel.

Kunstnere som Marie og P.S. Krøyer, Holger Drachmann, Laurits Tuxen, Carl Locher og Michael Ancher flokkedes i Skagen i 1870’erne og holdt særligt af Brøndums Hotel, hvor man holdt de berømte kunstnerakademier.

