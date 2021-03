Ild i træspåner: Brandfolk frygtede eksplosion

ØSTERVRÅ:En tilsyneladende banal brand i et spånsugningsanlæg fredag sidst på formiddagen ved entreprenør Svend Aage Christiansen A/S på Høngårdsvej i Østervrå er en af den slags, brandfolk nærmer sig med stor forsigtighed.

Ild i tråspåner rummer nemlig den lumske risiko, at der kan ske en støveksplosion, hvis man begynder at sprøjte vand på ilden.

Det oplyser indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet modtog alarmen kl. 11.07, og brandfolk fra Østervrå fik også assistance i form af en ekstra tankvogn fra stationen i Sindal.

Under arbejde ved en maskine opstod der en glødebrand i et filter og den silo, som træspånerne bliver suget ud i. Her lå savsmuldet i en højde på 30-40 centimeter.

- Når man er i de her siloer med støv i, skal man bare passe på. Det kan være som at smide benzin på et bål, hvis man begynder at slukke ild med vand sådan et sted, hvis man ikke har styr på, hvad man gør. Spånstøv kan eksplodere, hvis man ikke passer på, og det er vi også selv bange for. Så vi gik ind med brede skovle og bar stille og roligt savsmuldet ud med håndskovle og slukkede det udenfor siloen uden problemer. Siloen var heldigvis ikke helt fyldt op, oplyser Thomas Dybro.

- Vi har tjekket det siloen med termiske kameraer og konstateret, at der ikke er mere ild, tilføjer indsatslederen og oplyser, at ansatte på virksomheden nu tømmer siloen helt tømt for savsmuld for en sikkerheds skyld.

- Og det kan jeg godt forstå, konstaterer indsatslederen, efterfølgende fik sig en snak med folk på virksomheden om, hvordan man tackler en lignende situation fremover.

- Læringen er, at man hellere ringer til os en gang for meget end en gang for lidt, hvis man ikke selv har styr på det, siger Thomas Dybro.