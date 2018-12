Indbrud fortsætter i Vendsyssel: Smadrede rude, mens beboere sad og så tv

SKAGEN/FREDERIKSHAVN: Den seneste indbrudsbølge i Vendsyssel er ikke slut endnu. I øjeblikket er det Skagen og Frederikshavn, det går ud over.

Og weekenden bød på flere indbrud i de to byer.

På Rolighedsvej i Skagen fik husets beboere en slem forskrækkelse, da de sad i stuen og så tv.

Pludselig blev ruden i vinduet til kontoret smadret med en sten, og beboerne skyndte sig ind for at se, hvad der skete, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

De to beboere så en spinkel mand med mørk hue stikke af fra huset.

Det blev ikke stjålet noget, oplyser politikommissæren.

Fire indbrud i Frederikshavn

Politiet har også fået tre andre anmeldelser om indbrud i Skagen. Her er indbruddene dog sket længere tid tilbage - formentlig i starten af december.

I Frederikshavn blev der til gengæld begået fire indbrud fredag eftermiddag på Abelsvej, på Lisborgvej, på Horsensgade og Elmevej.

Her skaffede indbrudstyvene sig adgang ved at bryde et vindue op, og der blev stjålet kontanter, smykker og elektronik.