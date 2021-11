Indbrud hos Cafe Nynne

FREDERIKSHAVN:Fredag morgen brød en ukendt gerningsmand ind hos Cafe Nynne, der ligger i Søndergade i Frederikshavn. Det fortæller Peter Skovbak, politikommissær ved Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyven kom ind ved at knuse en rude i bagdøren ind til cafeen, række ind og så låse døren op indefra. Indbruddet skete klokken 04.45, men der er tilsyneladende ikke blevet stjålet noget.

Peter Skovbak oplyser, at der i denne uge er begået to lignende indbrud i Frederikshavn, hvor fremgangsmåden og tidspunktet har været ens. Det gik ud over en frisørsalon og et vaskeri, og politiet arbejder ud fra en tese om, at de tre indbrud er begået af den samme gerningsmand.