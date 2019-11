Indbrud hos tandtekniker og café

ØSTERVRÅ/FREDERIKSHAVN:Mellem mandag og tirsdag har indbrudstyve været på spil i en café samt hos en tandtekniker.

I Byens Café på Hjørringvej i Østervrå blev en bagdør brudt op, og tyve stjal lidt kontanter.

Og i Frederikshavn har en tandtekniker på Søndergade haft ubudne gæster, der kom ind ved at opbryde et vindue. Her blev også stjålet kontanter samt udstyr, som bruges til at arbejde med tandproteser. Dog noget udstyr, som ikke er kostbart, ifølge Nordjyllands Politi.