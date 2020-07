Indbrud i café: Tyv gik efter pengeskabet

SKAGEN:Hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere. Sådan ville Egon Olsen, kendt bandechef, formentlig have hældt en skidtspand i hovedet på en indbrudstyv, der natten til lørdag begik indbrud i Jakobs Café og Bar på Havnevej i Skagen.

Indbrudstyven havde klokken 02.42 aflistet en rude i et sydvendt vindue i bygningen, der huser cafeen, og var gået målrettet efter omsætningen, som han nok med rette formodede lå i cafeens pengeskab.

Men trods ihærdige forsøg på at bryde pengeskabet op lykkedes det ikke, og den uheldige indbruds- og pengeskabstyv måtte forlade gerningsstedet tomhændet.

På overvågningsfilmen fra cafeen er det lykkedes at stykke et signalement af tyven sammen: Han er 170 til 180 centimeter høj, almindelig af bygning og lys i huden. Han havde et tørklæde for ansigtet og en sort eller mørkeblå jakke med hætte trukket op over hovedet. Han var i blå joggingbukser med en hvid stribe nederst bagpå.

- Hvis nogen har set noget til gerningsmanden, vil vi naturligvis gerne høre om det, lyder et fra politiassistent Kasper Bang, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.