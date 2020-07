Indbrud i planteskole: Tyve går efter pakkepost

VENDSYSSEL:Pakketyve har været på spil to gange inden for en uge på Nygårdsminde Planteskole i Brønderslev, der også er udleveringssted for pakkepost.

Første gang brød ukendte gerningsmænd ind i planteskolen torsdag i sidste uge, hvor der blev stjålet pakker, og natten til onsdag var den gal igen.

Her knuste indbrudstyve en rude og skaffede sig adgang til lokalet med pakker, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det er endnu uvist, hvor mange pakker der er stjålet.

Byttepenge stjålet fra Farmfun

Indbrudstyve var også på spil hos Farmfun ved Aalbæk, hvor der i weekenden mellem lørdag og søndag blev stjålet byttepenge fra parkens kiosk.

Det var lykkedes indbrudstyvene at finde en nøgle til kiosken og låse sig ind med, fortæller Peter Skovbak.

Endelig forsvandt der en båd på en trailer fra Åmarksvej i Jerup tirsdag morgen mellem klokken 04 og 08.

Der er tale om en rød/hvid/sort både af mærket Wellcraft Eclipse 230 til en værdi af omkring 95.000 kroner.