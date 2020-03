Indbrud i værksted: Tyv anholdt med koster på sin bopæl

ASAA:En En hurtig efterforskning fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn førte i weekenden til, at et indbrud blev opklaret og en 39-årig mand blev anholdt sigtet for indbruddet.

- Indbruddet skete i tidsrummet fra lørdag klokken 17 til søndag klokken 08.30 i et værksted på Asaavej i Asaa. Tyven var kommet ind ved at klippe en hængelås på hoveddøren til værkstedet over. Herefter stjal tyven en del forskelligt værktøj, forklarer kriminalassistent Claus Bjerre fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Men den hurtige efterforskning betød, at en 39-årig mand fra lokalområdet søndag blev anholdt og sigtet for indbruddet.

- På hans bopæl fandt vi tyvekosterne fra indbruddet, og den 39-årige erkendte også, at han var gerningsmanden. Efter endt afhøring blev han løsladt igen søndag aften med en sigtelse for indbrud, forklarer Claus Bjerre.