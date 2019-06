Indbrud i villa: Tyv vil spise fint

FREDERIKSHAVN: Hvis du i nærmeste fremtid får tilbudt et billigt komplet mågestel fra Bing og Grøndahl til 12 personer, så overvej lige at kontakte Nordjyllands Politi.

Stellet kunne nemlig i givet fald meget vel tænkes at stamme fra et indbrud i en villa på Fanøvej i Frederikshavn. Her var en eller flere tyveknægte på spil i tidsrummet fra klokken 10 til 14 onsdag 12. juni.

- Tyven eller tyvene kom ind ved at bryde et vindue i soveværelset op med et koben. Herefter har gerningsmanden eller mændene åbnet et skab og herfra fjernet et komplet mågestel til 12 personer, fortæller kriminalassistent Claus Bjerre.

Derudover er der tilsyneladende ikke stjålet mere fra villaen.

Bliver man tilbudt et spisestel eller har man i øvrigt oplysninger om det forsvundne mågestel, så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.