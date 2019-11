Indbrud: Tyve tog fire sommerhuse på stribe

FREDERIKSHAVN:Ukendte gerningsmænd har natten til tirsdag været på togt i et sommerhusområde på Kæruldvej i Frederikshavn. Det oplyser Politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Vi kan rimeligvis fastsætte indbruddet i det ene hus til klokken 01.30, og vi formoder, at de øvrige sommerhuse på vejen har haft indbrud samme nat, siger Peter Skovbak.

Tyvene er kommet ind i husene ved af afliste vinduer. I et tilfælde blev det dog kun til et forsøg på indbrud.

Indbrudstyvene er sluppet af sted med en chromecast, og seks spisebordsstole af mærket Eames. Desuden er der fra et hus stjålet en flaske whisky, og fra et hus er tyvene rendt med et spisebord og fire stol fra Idémøbler.