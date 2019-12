Indbrudstyve gik efter pizzeria, grill-bar og bingohal

FREDERIKSHAVN:Et pizzeria, en grillbar og en bingohal var natten til fredag målet for en indbrudstyve i Frederikshavn.

Politiet formoder, at det kan være de samme gerningsmænd, der står bag alle tre indbrud - blandt andet fordi indbruddene skete inden for kort afstand og inden for et kort tidsrum.

Første indbrud skete klokken 04.19, da alarmen gik hos Pizza Time på Skagensvej. Her brød tyvene en dør op, og inden for tog de kasseapparatet, der indeholdt et mindre kontantbeløb, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Få minutter senere - klokken 04.26 - gik alarmen så i Bingohallen på Hobrogade ikke langt fra pizzeriaet. Her skaffede tyvene sig også adgang ved at bryde en dør op, men her blev der ikke taget noget.

Endelig blev der forsøgt begået indbrud i Frederikshavner Grillen klokken 06. Her havde tyvene været ved at brække i en bagdør, men det var ikke lykkedes at bryde den op, fortæller Peter Skovbak.