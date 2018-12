Indbrudstyve på spil: Stjal julegaverne

FREDERIKSHAVN: Tyvene gik efter kostbare designermøbler og julegaverne hos de tre familier, der har haft indbrud i weekenden i tidsrummet fredag eftermiddag til søndag aften.

Beboerne i tre villaer på henholdsvis Rosavej og Kløvervej i Frederikshavn kom hjem til kedelige nyheder.

Tyvene slap afsted med otte designer-spisebordstole, en PH-lampe, et Wegner tv-bord og husstandens julegaver fra de tre hjem.

Tyvene er blandt andet brudt ind gennem en terrassedør på en af adresserne på Rosavej.

– Det har været nødvendigt med et køretøj for at fragte alle tyvekosterne, så der må være nogen, der har set noget, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjylland Politi.

Han opfordrer folk til at kontakte politiet, hvis man har set noget mistænkeligt i perioden.