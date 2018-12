Indbrudstyve ville have arbejdsro: Hund bestukket med foder

FREDERIKSHAVN: Nogle indbrudstyve låste sig selv ind, og andre bestak en hund med foder for at få arbejdsro.

Fire steder i Frederikshavn Kommune var indbrudstyve på spil i juledagene.

På en landejendom på Blæsbjergvej sydvest for Ålbæk havde indbrudstyve travlt, mens familien var i byen for at spise julemiddag og danse om juletræ.

Tyvene havde fundet en gemt nøgle uden for ejendommen og derefter låst sig ind.

Indbruddet blev begået den 24. december mellem klokken 18 og 22, og der er forsvundet et mindre kontantbeløb i mønter. Det siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

På en landejendom på Råbjergvej nordvest for Ålbæk aflistede og knuste indbrudstyve et vindue for at begå indbrud. Her passede hunden på huset, men den blev afledt med foder, så tyvene kunne få arbejdsro.

Indbruddet skete mellem klokken 17 juleaften og klokken 00.50 natten til 1. juledag. Der er endnu intet overblik over, hvad tyvene har fået med sig.

Også et par lejligheder i Frederikshavn og Østervrå har haft ubudne gæster i løbet af juledagene. Der er stjålet en bærbar computer fra en kælderlejlighed på Elmevej i Frederikshavn.

I en lejlighed på Højlundsvej i Østervrå kom lejlighedens kvindelige beboer hjem og opdagede en indbrudstyv. Han fik intet med sig, da han stak af.