Indsat død i Statsfængslet på Kragskovhede

JERUP: Natten til fredag kort efter klokken 01 blev en 40-årig mand fundet død i sin celle i Statsfængslet på Kragskovhede.

Det bekræfter vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi tidligt lørdag morgen til NORDJYSKE Medier.

Til eb.dk fortæller fængslets pressemedarbejder Sabrina Ejstrup Vig, at sagen nu undersøges.

Pårørende underrettet

Det er også til eb.dk, at vagtchef Jes Falberg kan fortælle, at dødsfaldet muligvis kan skyldes et for stort indtag af morfinpiller.

- Vi kan ikke sige noget 100 procent endnu, siger han.

Jes Falberg oplyser desuden, at mandens mor er blevet underrettet om dødsfaldet.