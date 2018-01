Indsatte nægtede at udtale sig om groft overfald

JERUP: Tre indsatte i Kragskovhede Fængsel blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et voldsomt overfald på en medindsat i fængslet tirsdag aften.

Overfaldet skete omkring klokken 18.30, hvor en 24-årig indsat blev sparket og slået på gangen af de tre mænd. Den 24-årige brækkede fingre og pådrog sig skrammer ved overfaldet, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

De tre overfaldsmænd - på henholdsvis 23, 23 og 35 år - er sigtet for grov vold.

Ved et grundlovsforhør onsdag eftermiddag kom de ikke med nogen forklaring på, hvorfor de overfaldt den 24-årige.

- De ville ikke udtale sig under retsmødet, men på baggrund af de andre oplysninger i sagen og særligt videoovervågning i fængslet blev de altså fængslet, fortæller anklager Mathias Andersen.

Selvom de allerede sidder i fængsel, har en varetægtsfængsling stadig konsekvenser her og nu:

- Når man er til afsoning for kriminalitet, som de jo har været på Kragskovhede, har man lidt videre rammer. Der sidder man på en stue, hvor man har kontakt med andre, og man må modtage besøg. Man må også betjene telefoner, uden at der bliver holdt med, hvem man snakker med. Nu sker der så det, at de bliver kørt til en arrest i stedet for, hvor der er lidt mere strikse rammer. Her sidder de på egne stuer og har bredere besøgskontrol, så det sikres, at de ikke kan påvirke andre i denne her sag, forklarer anklager Mathias Andersen.