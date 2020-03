Ingen blomsterfestival i Bangsbo i år

FREDERIKSHAVN; Den herskende usikkerhed om omfang og varighed af corona-virus pandemien, samt de gældende begrænsninger om forsamlingsstørrelser, har nu gjort det nødvendigt for organisationen omkring Bangsbo Botaniske Haves Blomsterfestival at skride til aflysning af festivalen, som afholdes den første weekend i juni.

- Af hensyn til festivalens mange udstillere og besøgende kan vi ikke længere udskyde beslutningen om aflysning af dette års festival, fortæller bestyrelsesformand i Botanisk Have Preben Reinholt.

- Det er med tungt hjerte, at vi har truffet beslutningen, ikke mindst fordi dette års Festival ville være nummer 25 i rækken.

En udskydelse af Festivalen har været under overvejelse, men det vurderes af mange årsager ikke at være en mulighed, blandt andet på grund af at sæsonen for forårs- og sommerblomster så vil være overstået.

Botanisk Have håber stadig at kunne afholde det årlige Plantemarked i september måned.