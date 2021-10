Ingen panik eller pengemangel

Læsø Kommunes budget for 2022 er kommet sikkert i havn - helt efter Indenrigsministeriets anvisning og uden drama eller udsigt til nedskæringer.

Efter endnu et budgetseminar tirsdag eftermiddag kunne en enig og tilfreds kommunalbestyrelse godkende næste års budget tirsdag aften.

I runde tal balancerer budgettet med ca. 300 millioner kroner.

Heraf tegner social og sundhedsudvalget sig for ca. 130 millioner kroner og teknik, havne og kulturudvalget for 19 millioner kroner. Resten, godt 150 millioner hører til i økonomiudvalget, der blandt andet står for administration, medarbejderlønninger og færgedrift.

Overskud i kassen

- For at skabe balance i budgettet og opfylde den aftale, alle 98 kommuner har med staten omkring serviceniveauet, har vi nedskåret budgetrammen med i alt 3 millioner kroner. 2 millioner fra social og sundhedsudvalget og 1 million fra økonomiudvalget, forklarer borgmester Karsten Nielsen.

- Sidste år havde vi et meget stort overskud, det får vi formentlig også i år. Måske har vi sigtet lovligt højt, for eksempel med nye pensioner, og overbudgetteret udgifterne for at være sikre på, at vi ikke får nogle ubehagelige overraskelser. I social og sundhedsudvalget er der dog nogle poster, som er vanskelige at budgettere, men jeg tror, udvalget har godt styr på det.

For kommunalbestyrelsen er ’mål og rammestyring’ blevet en selvfølge. Det betyder, at hvert udvalg selv kan rokere rundt på udgifterne efter behov - inden for den vedtagne budgetramme.

Behov for renovering

Budgettet indholder godt 4 millioner til anlæg, som kan være renovering, vedlighold, veje og byggeri.

- På grund af pandemien er vi kommet bagud med at få brugt nogle penge, og der er flere ting, som virkelig trænger til istandsættelse. Det handler ikke alene om Læsø Hallens tag, men også om taget over byrådssalen, som er utæt.

- Og lige for øjeblikket har vi en likviditetssituation, hvor ingen behøver frygte nedskæringer, tilføjer borgmesteren.

Ud fra budgettet skal kassebeholdningen lande på 3 procent af den samlede budgetsum ved årets slutning.

Kommune i god stand

Senest 15. oktober skal kommunerne indsende næste års budgetter til Indenrigsministeriet, og Karsten Nielsen lægger ikke skjul på, at 2022 budgettet blev vedtaget i 11. time.

- Alle ni kommunalbestyrelsesmedlemmer har givet hinanden hånd på, at vi begynder med budgettet for 2023 lige efter nytår, så vi ikke står i samme situation næste år.

Budgettet for 2022 er det sidste i denne kommunalbestyrelses embedsperiode, der slutter 31. december.

- I forhold til 1. januar 2018, hvor denne kommunalbestyrelse tiltrådte, er vores udfordring om at fortsætte som et velfungerende helårssamfund ikke forsvundet, men jeg synes, kommunalbestyrelsen skal have ros. Den afleverer en kommune i bedre form, end den vi fik for fire år siden, understreger borgmesteren.

Ingen ændringer i procenter

Kommunens budget bygger på de tidligere vedtagne skatteprocenter:

Kommuneskatteprocent: 26,30

Kirkeskatteprocent: 1,30

Kommunegrundskyldspromille: 34,00

Kommunalbestyrelsen har derudover godkendt tilskud på 750.000 kroner til Læsø Turist- og Erhvervsforening og 1 million kroner til at fastholde antallet af færgegange. Begge poster finansieres af økonomiudvalget.

Kommunale lejekontrakter

Lars Vilsen kunne ikke dy sig for en ironisk kommentar til kommunes takstblad, som blev vedtaget sammen med budgettet. Kommentaren afspejlede ikke overraskende hans stadige ’engagement’ i Læsø Kur.

- Jeg havde jo egentlig besluttet mig for at stemme nej til vores takstblad, for det er jo alligevel ikke et, som vi forholder os retfærdigt til. Tidligere på året blev der her i kommunalbestyrelsen godkendt en lejekontrakt, hvor lejer kun ville betale ca. 10 procent af, hvad det oprindeligt skulle koste ifølge det takstblad, som vi jo alle i kommunalbestyrelsen tidligere havde godkendt, forklarede Lars Vilsen.

- Så jeg vil da fremover opfordre vores øvrige lejere/erhvervsdrivende til, at de ikke bare lige skal opsige deres lejekontrakter med kommunen, hvis de syntes at lejen bliver for dyr, men blot indsende et forslag til kommunalbestyrelsen om, hvad man ønsker at betale fremover.

- Når dette nu er sagt, så vil jeg alligevel stemme for vores budget 2022, da jeg mener at det er et godt budget, vi alle sammen er kommet frem til.