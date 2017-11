Initiativ skal skaffe flere læger til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Region Nordjylland indgår en samarbejdsaftale med de praktiserende læger i Frederikshavn forenet i Læger på toppen om en helt ny type ansættelse, hvor yngre læger får mulighed for delestillinger, hvor de arbejder på henholdsvis Regionshospital Nordjylland og hos en praktiserende læge i Frederikshavn Kommune.

Den nye type ansættelse er den første af sin art herhjemme, og er et blandt flere initiativer i Nordjylland, der skal forbedre lægedækningen, som er særligt udfordret i almen praksis.

Formålet med de nye stillinger er at give nyuddannede almenmedicinske speciallæger mulighed for at blive ansat i almen praksis, inden de beslutter sig for et praksiskøb.

Netværk i Nordjylland

Et andet væsentligt formål er at give de nyuddannede almenmedicinske speciallæger mulighed for at arbejde og efteruddanne sig i medicinske hospitalsambulatorier og akutmodtagelse.

Ud over den faglige uddannelse opbygger lægen på den måde et netværk på Regionshospital Nordjylland.

- Lægerne får mulighed for at blive klogere på livet som praktiserende læge samtidig med, at de vil være en del af det faglige fællesskab på hospitalet.

- Det skulle gerne resultere i flere praktiserende læger i Nordjylland og også gerne føre til et endnu tættere samarbejde mellem almen praksis og hospitalet, siger udviklingschef Henrik Sprøgel fra Regionshospital Nordjylland.

Læger på toppen

Det nye initiativ er blevet til i et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Frederikshavn, som kalder sig Læger på toppen.

Læger på toppen tæller i dag 23 praktiserende læger i Frederikshavn Kommune.

- Vi har brug for alle de kræfter, der kan og vil træde til, for vi får flere ældre patienter og patienter med kroniske sygdomme samtidig med, at vi mangler praktiserende læger. Derfor er det positivt, at Regionshospitalet spiller med på at løse udfordringen sammen med os, og vi sammen prøver noget nyt. Det er vigtigt for patienterne, siger praktiserende læge Lars Skovfoged, der er talsperson for Læger på Toppen.

Han ser frem til samarbejdet og til, at de to første stillinger slås op i slutningen af november.