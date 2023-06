Injurier eller ej? Birgit har truffet sin beslutning

SKAGEN:Debatten om støjniveauet fra restaurationslivet i Skagen har nået et betragteligt antal decibel.

Skagboen Mogens Bandholm har beskyldt Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S) for at lyve, når det gælder målinger af musikstøj i Skagen om sommeren.

Det fik Birgit Hansen til at true skagboen med en injurie-sag, men det bliver ikke til noget i denne omgang.

Det skriver TV2 Nord.

Til tv-stationen siger hun blandt andet:

- Det næste trin er jo så at gå til en advokat, og starte en injuriesag, og der eventuelt kommer en dom. Og det gemmer jeg lidt, fordi nu har jeg i hvert fald sagt det højt.

Nordjyske kunne fornylig afsløre, at kommunen ikke havde ført kontrol med lydniveauet, som den skulle, selv om borgmester Birgit S. Hansen havde forsikret, at lyden var blevet kontrolleret.

Det beklagede hun med ordene:

- Jeg er både vred, ked af det og skuffet. For jeg har jo været ude at sige noget, som ikke holder vand. Og det er jeg træt af, for jeg synes som et minimum, at man - uanset om tingene er svære og komplicerede - skal sige sandheden. Jeg har ikke fået korrekt information, så nu er der ikke andet at gøre end at rykke plastret af.

Selv om domstolene ikke skal ind over i denne omgang, så holder borgmesteren tilsyneladende en kattelem åben.

Her slår hun fast, at hvis det fortsætter, vil hun gøre noget.