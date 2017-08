Intern ballade lukker kro

JERUP: For kun to måneder siden åbnede Jerup Slagter, og hos lokalbefolkningen vakte det jubel.

Men her, hvor du stadig kan høre ekkoet fra begejstrerede klapsalver, er det hele pludselig slut.

I søndags lukkede Jerup Slagter, og på Facebook - og senest via en seddel på indgangsdøren - kan man konkludere, at beskyldningerne har piftet heftigt rundt blandt spegepølser og skinker.

En medarbejder, der rent faktisk blev fyret, før han nåede at få sin første arbejdsdag, lægger ikke fingre imellem, når det handler om at skyde med skarpt.

Blandt andet skulle Jerup Slagter have benyttet sig af "sort kød" og på anden vis have benyttet sig af tvivlsomme forretningsmetoder og svindel med kød.

Kulminationen kom, da ejeren af Jerup Slagter, Anders Andersen, valgte at klistre en seddel op på indgangsdøren og bekendtgøre, at grunden til lukningen er voldsom chikane fra to personer. De to personers navne var nævnt med rød farve på sedlen.

- Vi orker ikke mere, og derfor lukker vi. Jeg ved godt, at vi selv har medvirket til mudderkastningen ved at hænge den seddel op. Men vi synes, at kunderne skulle have ren besked, siger Anders Andersen, der sammen med sin kone, Vivian Andersen, nåede at drive Jerup Slagter i to måneder.

Ifølge NORDJYSKE oplysninger foreligger der ikke en politianmeldelse mod Jerup Slagter. Derimod har der været tale om en henvendelse til politiet, hvilket er noget helt andet.