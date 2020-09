Intet krav om mundbind i kantinen: - Jeg vil gerne besøge mine bedsteforældre, selvom jeg går i skole

FREDERIKSHAVN:På restauranter skal gæsterne bærer mundbind, så snart de ikke sidder ved bordet. Det gælder dog ikke i kantinerne landet over, hvor flere mennesker er samlet til frokost.

Det undrer Mathias Møller sig over. Han går på EUC Nord i Frederikshavn, hvor han læser til skibsmontør.

- Det er underligt, at når man sidder 20 mennesker på en restaurant, så er der krav, men det er der ikke i en kantine, hvor vi sidder omkring 100 i et rum på størrelse med en halv fodboldbane, siger Mathias Møller på 26 år.

Hvor er der krav til mundbind? Sundhedsministeriet har udtalt følgende til NORDJYSKE i en mail: " Vi kan oplyse, at hvad angår kantiner f.eks. på uddannelsesinstitutioner, så vil disse skulle anses for serveringssteder, i det omfang offentligheden har adgang. Det betyder, at kantiner på arbejdspladser, hvor alene de ansatte har adgang, ikke anses for et serveringssted. Er der imidlertid tale om en kantine, hvor offentligheden har adgang – f.eks. fordi personer, der ikke er tilknyttet arbejdspladsen, kan komme ind fra gaden – vil der derimod være tale om et serveringssted. Det skal desuden bemærkes, at krav om mundbind ikke gælder for børn under 12 år." Krav om mundbind gælder altså følgende steder: - Ved restauranter, når man ikke sidder på sin plads. - I kantiner, hvis der er åben for adgang for udefrakommende. - Der er ikke krav om mundbind, hvis kantinen er afgrænset. For eksempel på en skole, hvor kun personale og elever benytter kantinen. NORDJYSKE har spurgt ministeriet, hvorfor lukkede kantiner med mange elever ikke er omfattet. De er ikke vendt tilbage. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet VIS MERE

Medbringer egen mad

Mathias Møller handler ikke længere i kantinen, men medbringer madpakke. Han bærer mundbind, når han skal have varmet sin mad i kantinen.

- Jeg er meget opmærksom på at bære mundbind. Jeg vil jo gerne kunne besøge mine bedsteforældre, selvom jeg går i skole, siger Mathias Møller.

Generelt er eleverne gode til at spritte hænder, men anbefalingen med afstand er svær at holde i kantinen, hvor alle har frokostpause på samme tid.

- Folk kan godt sidde tæt. Og det er jo alle klasser, der er blandet sammen i kantinen, siger Mathias Møller.

Han savner, at uddannelsen tager ansvar og har snakket med lærer og ledelsen om sine bekymringer. Mathias Møller undrer sig over, at der fra politikernes side er lavet restriktioner på bylivet og restaurationer, men ikke på ungdomsuddannelser.

Mathias Møller undrer sig over, at man ikke skal have mundbind på. Foto. Lars Pauli

- De kan jo bare tage mundbind på

EUC Nord har ikke i overvejelserne at indføre et krav om mundbind i kantinen. De har et krav om, at eleverne skal spritte af og bruge handsker, når de går til frokost.

- Vi har sat en masse dunker med sprit op, og ellers følger vi myndighedernes anvisning, siger direktør for EUC Nord, Neil Jacobsen.

Han fortæller, at skolen har sat vagter ved døren for at sikre, at alle eleverne spritter af, inden de går ind og spiser.

- Eleverne kan jo bare tage mundbind på. Der er ikke nogle, der forhindre dem i at gøre det, siger direktøren.

Neil Jacobsen gør opmærksom på, at de altid vil følge sundhedsmyndighederne anvisninger. Onsdag havde han en snak med kantinen, hvor de drøftede at lave markeringer i gulvet, så eleverne kunne se, hvor tæt de skulle være på hinanden.

Stor organisation med stort ansvar

Mathias Møller kan se flere steder, at der bliver gjort noget ekstra for at forhindre smitten af covid-19. På hans arbejdsplads er der blandt andet fjernet stole i kantinen, så der kan holdes afstand. Men det er ikke gjort på EUC Nord.

- At man ikke sætter nogle ekstra krav for, hvordan man skal begå sig på så stor en organisation og arbejdsplads. Simpelthen for at sikre sig, at det hele ikke lukker ned igen. Det virker underligt, siger Mathias Møller.

Han vil fortsætte med at have mundbind på og selv medbringe madpakke, så han slipper for menneskemængden i kantinen.